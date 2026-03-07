07 de março de 2026
ATENÇÃO

Furto de fios tira Difusora do ar; transmissão segue na internet

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Rádio Difusora
Estúdio da Rádio Difusora, em Franca
Estúdio da Rádio Difusora, em Franca

A torre e o transmissor da Rádio Difusora foram invadidos por criminosos na madrugada deste sábado, 7, na Vila Santa Terezinha, em Franca. Durante a ação, fios, cabos e outras instalações elétricas foram furtados e danificados, o que deixou a emissora temporariamente fora do ar.

Enquanto isso, os ouvintes podem acompanhar a Rádio Difusora pela internet (clique aqui), pelo aplicativo para celular ou pela assistente virtual Alexa.

De acordo com a diretora da rádio, Cíntia Flávia, o crime ocorreu no espaço onde estão instalados os equipamentos responsáveis pela transmissão do sinal. “Fios, cabos e demais instalações elétricas foram danificados e furtados, deixando a emissora fora do ar”, disse a diretora através de nota divulgada.

A equipe técnica, juntamente com engenheiros e antenistas, já está em busca de reparos para retomar a transmissão nos rádios o mais rápido possível. “Nos desculpamos pelo inconveniente e agradecemos a compreensão”, finalizou.


