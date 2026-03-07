A torre e o transmissor da Rádio Difusora foram invadidos por criminosos na madrugada deste sábado, 7, na Vila Santa Terezinha, em Franca. Durante a ação, fios, cabos e outras instalações elétricas foram furtados e danificados, o que deixou a emissora temporariamente fora do ar.
Enquanto isso, os ouvintes podem acompanhar a Rádio Difusora pela internet (clique aqui), pelo aplicativo para celular ou pela assistente virtual Alexa.
De acordo com a diretora da rádio, Cíntia Flávia, o crime ocorreu no espaço onde estão instalados os equipamentos responsáveis pela transmissão do sinal. “Fios, cabos e demais instalações elétricas foram danificados e furtados, deixando a emissora fora do ar”, disse a diretora através de nota divulgada.
A equipe técnica, juntamente com engenheiros e antenistas, já está em busca de reparos para retomar a transmissão nos rádios o mais rápido possível. “Nos desculpamos pelo inconveniente e agradecemos a compreensão”, finalizou.
