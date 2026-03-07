A Prefeitura de Franca vai decretar luto oficial de três dias pela morte de Aparecido Maldonado Ponce, conhecido como “Seo Aparecido”, aos 88 anos, ocorrida neste sábado, 7, em decorrência de complicações renais. Ele também lutava contra um câncer na garganta.
A decisão foi comunicada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Franca, que publicará uma edição extra do Diário Oficial do Município neste sábado para oficializar o luto.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) lamentou a morte do comerciante, ícone da cidade. "Seo Aparecido, como era carinhosamente conhecido, foi sinônimo de trabalho, dedicação e amor pela cidade. Exímio comerciante, construiu há mais de seis décadas o Supermercado São Paulo, que se tornou parte da rotina de gerações de francanos. E havia algo que todos sabiam: ao chegar lá, estava o Seo Aparecido presente, atento, acompanhando de perto aquilo que construiu, ao lado de sua esposa e com seus filhos, com tanto esforço”, disse Alexandre, em texto publicado em suas redes sociais.
Alexandre elogiou os “valores sólidos” de Aparecido, que acreditava no trabalho árduo, no respeito mútuo e na construção de relacionamentos.
O prefeito também se solidarizou com a mulher, filhos, netos e bisnetos, além de clientes e amigos de Aparecido neste momento de dor. "Seo Aparecido parte deixando ensinamentos que permanecem e uma cidade inteira grata por sua trajetória”.
O luto oficial no município passa a valer a partir deste sábado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.