A Prefeitura de Franca vai decretar luto oficial de três dias pela morte de Aparecido Maldonado Ponce, conhecido como “Seo Aparecido”, aos 88 anos, ocorrida neste sábado, 7, em decorrência de complicações renais. Ele também lutava contra um câncer na garganta.

A decisão foi comunicada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Franca, que publicará uma edição extra do Diário Oficial do Município neste sábado para oficializar o luto.

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) lamentou a morte do comerciante, ícone da cidade. "Seo Aparecido, como era carinhosamente conhecido, foi sinônimo de trabalho, dedicação e amor pela cidade. Exímio comerciante, construiu há mais de seis décadas o Supermercado São Paulo, que se tornou parte da rotina de gerações de francanos. E havia algo que todos sabiam: ao chegar lá, estava o Seo Aparecido presente, atento, acompanhando de perto aquilo que construiu, ao lado de sua esposa e com seus filhos, com tanto esforço”, disse Alexandre, em texto publicado em suas redes sociais.