GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
URGENTE

Homem é baleado na porta de casa em Franca; VEJA VÍDEO

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Reprodução/Câmeras de Segurança (melhorada com IA)
Momento em que atirador chega de moto à casa da vítima

O entregador Diego Pereira Almeida, de 20 anos foi baleado no final da manhã desta quinta-feira, 5, na porta de sua residência na rua Edson Palamone, no bairro Palermo City, na zona oeste de Franca.

De acordo com imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas, um homem ainda não identificado passou pela rua em uma motocicleta vermelha. O atirador parou em frente à casa da vítima e, sem descer da moto, esfetuou diversos disparos contra Diego, que estava saindo de casa também em uma moto, quando foi atacado. O criminoso fugiu rapidamente do local. E a vítima ainda conseguiu fechar o portão da residência.

Segundo vizinhos, Diego estava saindo de casa para buscar a mãe em uma avenida próxima. Ele foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, que fica nas proximidades, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A área foi isolada para o trabalho da polícia. As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na identificação do suspeito e no esclarecimento do crime.

