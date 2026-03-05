O entregador Diego Pereira Almeida, de 20 anos foi baleado no final da manhã desta quinta-feira, 5, na porta de sua residência na rua Edson Palamone, no bairro Palermo City, na zona oeste de Franca.

De acordo com imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas, um homem ainda não identificado passou pela rua em uma motocicleta vermelha. O atirador parou em frente à casa da vítima e, sem descer da moto, esfetuou diversos disparos contra Diego, que estava saindo de casa também em uma moto, quando foi atacado. O criminoso fugiu rapidamente do local. E a vítima ainda conseguiu fechar o portão da residência.

Segundo vizinhos, Diego estava saindo de casa para buscar a mãe em uma avenida próxima. Ele foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, que fica nas proximidades, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.