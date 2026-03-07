07 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 7, em Franca:

Nome: Maria Helena dos Santos

  • Idade: 60 anos
  • Funerária: Francana
  • Local do velório: São Vicente, sala 10
  • Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia (MG)
  • Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Nilton Ferreira Cândido

  • Idade: Não informada
  • Funerária: Nova Franca
  • Velório: Memorial Nova Franca, sala 2
  • Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
  • Horário previsto: Às 16h

