Veja o obituário deste sábado, 7, em Franca:
Nome: Maria Helena dos Santos
- Idade: 60 anos
- Funerária: Francana
- Local do velório: São Vicente, sala 10
- Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia (MG)
- Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Nilton Ferreira Cândido
- Idade: Não informada
- Funerária: Nova Franca
- Velório: Memorial Nova Franca, sala 2
- Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto: Às 16h
