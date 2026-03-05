Uma briga generalizada terminou com um estudante ferido com golpes de faca na Escola Estadual “Professora Sueli Machado da Silva", no Jardim Brasilândia, zona leste de Franca. A violência aconteceu na noite dessa quarta-feira, 4, na porta da unidade escolar.

Segundo uma denúncia recebida pelo Portal GCN/Sampi, os alunos causadores da briga seriam novatos na escola. A denunciante diz que já havia registros de ameaças. Ela ainda cita que a diretora da instituição teria conhecimento da situação e teria dito que do portão da escola para o lado de fora, ela não poderia fazer nada.

“Só que ontem (quarta-feira), por milagre de Deus, não aconteceu o pior, porque um desses novatos que entrou na escola deu uma facada no outro”, disse a denunciante.

Briga foi filmada