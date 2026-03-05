05 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VIOLÊNCIA

Estudante é esfaqueado na porta de escola na zona leste de Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/WhatsApp GCN
Registro da briga e dos ferimentos no aluno vítima do esfaqueamento
Registro da briga e dos ferimentos no aluno vítima do esfaqueamento

Uma briga generalizada terminou com um estudante ferido com golpes de faca na Escola Estadual “Professora Sueli Machado da Silva", no Jardim Brasilândia, zona leste de Franca. A violência aconteceu na noite dessa quarta-feira, 4, na porta da unidade escolar.

Segundo uma denúncia recebida pelo Portal GCN/Sampi, os alunos causadores da briga seriam novatos na escola. A denunciante diz que já havia registros de ameaças. Ela ainda cita que a diretora da instituição teria conhecimento da situação e teria dito que do portão da escola para o lado de fora, ela não poderia fazer nada.

“Só que ontem (quarta-feira), por milagre de Deus, não aconteceu o pior, porque um desses novatos que entrou na escola deu uma facada no outro”, disse a denunciante.

Briga foi filmada

Em vídeo feito por testemunhas, é possível ver cerca de cinco alunos envolvidos nas agressões. Eles trocam socos. O momento da facada não é registrado. Uma mulher, com capacete em mãos, tenta separar a briga e pede para que chamem a polícia.

A motivação da briga ainda não é confirmada, mas relatos dizem que seria por conta de uma menina.

A reportagem também recebeu imagens de um adolescente com ferimentos na barriga e cortes em dois dedos da mão, que teriam ocorrido durante a briga na porta da escola.

A Secretaria de Educação do Estado foi acionada e, assim que se posicionar, este texto será atualizado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários