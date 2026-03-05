Uma briga generalizada terminou com um estudante ferido com golpes de faca na Escola Estadual “Professora Sueli Machado da Silva", no Jardim Brasilândia, zona leste de Franca. A violência aconteceu na noite dessa quarta-feira, 4, na porta da unidade escolar.
Segundo uma denúncia recebida pelo Portal GCN/Sampi, os alunos causadores da briga seriam novatos na escola. A denunciante diz que já havia registros de ameaças. Ela ainda cita que a diretora da instituição teria conhecimento da situação e teria dito que do portão da escola para o lado de fora, ela não poderia fazer nada.
“Só que ontem (quarta-feira), por milagre de Deus, não aconteceu o pior, porque um desses novatos que entrou na escola deu uma facada no outro”, disse a denunciante.
Briga foi filmada
Em vídeo feito por testemunhas, é possível ver cerca de cinco alunos envolvidos nas agressões. Eles trocam socos. O momento da facada não é registrado. Uma mulher, com capacete em mãos, tenta separar a briga e pede para que chamem a polícia.
A motivação da briga ainda não é confirmada, mas relatos dizem que seria por conta de uma menina.
A reportagem também recebeu imagens de um adolescente com ferimentos na barriga e cortes em dois dedos da mão, que teriam ocorrido durante a briga na porta da escola.
A Secretaria de Educação do Estado foi acionada e, assim que se posicionar, este texto será atualizado.
