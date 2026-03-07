É fato que somos um país que lê pouco. E, aparentemente, cada vez menos livros físicos. Perdemos nos dois últimos anos 20% das livrarias de rua e o número dos lidos por ano caiu de 7 para 5. Os dados são confiáveis pois derivam da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Mostram ainda que mais da metade da população não havia lido sequer um livro nos doze meses anteriores à última publicação, que é de 2024.

A boa nova é que as mulheres estão lendo mais e superando os homens: 49 % delas se declararam leitoras; entre os segundos o percentual é de 44%. Outra informação importante se refere ao fato de que a força feminina não está apenas na leitura, mas na compra de livros: 62% dos que os adquirem no Brasil são mulheres.

Os motivos que levam à escolha de títulos divergem entre os sexos. Eles preferem assuntos ligados à história, política e ciências sociais. Elas, impulsionadas por interesses afetivos, tendências da publicidade, frequência em clubes de leitura e informação nas redes sociais optam por ficção, poesia e autoajuda.