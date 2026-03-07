Ela tinha escondido duas velas para queimar, mas vivia no escuro e toda gente pensava que nem havia mais pavio. Era "coitada, está velha" pra cá; era "tenha paciência, ela não dura", pra lá. Uns levavam azeite para candeias, outros levavam fósforos para a lenha. A velha, no escuro, esperava cada visita lustrando o sebo de suas duas velas velhas.

Para os mais jovens reclamava das juntas, das dores nas cadeiras, dos pés inchados. Reclamava que os mais velhos além de não ajudar, atrapalhavam sujando as entradas da casa. Então, rapidinho, até os menos dispostos faziam coisas, limpavam coisas, concertavam coisas. Para os mais velhos, reclamava da solidão porque os jovens tinham-na abandonado sem apetite, sem empatia, sem opinião. Então, rapidinho, a prosa quente acendia o forno e a mesa logo posta derramava modesto banquete.

Até o dia em que se fez tão escuro, tão solitário e tão faminto, que a velha se lembrou de gastar suas duas velas para reclamar à Santo Antônio. Acendeu a primeira e rezou dois terços, nada do santo se manifestar. Quando foi acender a segunda vela, a parafina estava tão ressacada pelo tempo guardado que esfarinhou como que por milagre às avessas.