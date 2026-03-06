A chuva que atingiu Franca na noite desta sexta-feira, 6, provocou o transbordamento do córrego Cubatão, nas proximidades do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca).
Imagens enviadas ao portal GCN/Sampi mostram que a água que passava pelo córrego alagou parcialmente o trecho próximo ao Centro Universitário, por volta das 19h20.
No entanto, diferentemente de outras chuvas registradas neste início de ano, o alagamento foi de menor proporção. Desta forma, havia veículos circulando pelo trecho e carros estacionados próximos à unidade de ensino.
Por volta das 20h, o volume de água no córrego diminuiu e já não transbordava na avenida.
A chuva continua, mas sem a mesma força.
