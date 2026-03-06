Um homem de 35 anos foi vítima de um ataque violento na noite dessa quinta-feira, 5, no bairro Jardim Luiza, na zona norte de Franca.

De acordo com testemunhas, a vítima estava na rua Osvane Donizete da Silva, onde trabalha, quando foi surpreendida por quatro indivíduos encapuzados. Ainda segundo as testemunhas, o grupo teria agredido o homem com pedaços de madeira e, logo após o ataque, fugiu do local.

Moradores que presenciaram a agressão acionaram o socorro. O homem recebeu atendimento de uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado para a Santa Casa de Franca.