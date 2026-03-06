06 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ATAQUE

Homem de 35 anos é espancado por grupo encapuzado no Jardim Luiza

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Dartibale/GCN
O homem recebeu atendimento de uma equipe do Samu
O homem recebeu atendimento de uma equipe do Samu

Um homem de 35 anos foi vítima de um ataque violento na noite dessa quinta-feira, 5, no bairro Jardim Luiza, na zona norte de Franca.

De acordo com testemunhas, a vítima estava na rua Osvane Donizete da Silva, onde trabalha, quando foi surpreendida por quatro indivíduos encapuzados. Ainda segundo as testemunhas, o grupo teria agredido o homem com pedaços de madeira e, logo após o ataque, fugiu do local.

Moradores que presenciaram a agressão acionaram o socorro. O homem recebeu atendimento de uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado para a Santa Casa de Franca.

Até o momento, não há informações sobre quem seriam os autores da agressão nem sobre o que teria motivado o crime. O caso será apurado pelas autoridades.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários