Uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Franca flagrou um homem, apontado como suspeito de participação no furto de um carro, sendo agredido na manhã desta sexta-feira, 6, na rua Francisco Marques, próximo à pracinha da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila São Sebastião, na região Oeste da cidade.

Dois homens teriam se envolvido no furto de um veículo na região. Um deles teria sido localizado e passou a ser atacado por pessoas que estavam no local.

Nas imagens, é possível ver que um dos agressores bateu com uma barra de ferro na vítima. Mesmo ferido, o homem conseguiu chegar até a unidade de saúde do bairro, onde recebeu os primeiros atendimentos.