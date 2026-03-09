Empreendedores interessados em ocupar espaços no novo mercado municipal de Franca têm até as 9h30 desta terça-feira, 10, para apresentar propostas de concessão dos boxes do Mercado Municipal "Ademir Sebastião Pedro Souza", que funcionará no prédio da Estação Mogiana de Franca.
Logo após o encerramento do prazo, a Prefeitura fará a abertura das propostas. Ao todo, estão disponíveis 11 espaços comerciais: um bar ou café, nove boxes e um quiosque.
De acordo com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca, o edital passou por atualizações para tornar o projeto mais atrativo para empreendedores e facilitar a participação de interessados.
Entre as mudanças, está a retirada da exigência de adiantamento equivalente a três meses do valor da proposta. Outra alteração é o fim da obrigatoriedade de ocupação mínima de 50% dos espaços para que o mercado comece a funcionar, o que permitirá a abertura imediata das atividades.
Também houve mudanças no layout interno do mercado, com nova divisão dos espaços, além do incentivo da Prefeitura para a criação de uma associação de lojistas, que deve ajudar na gestão coletiva do local.
Segundo a Prefeitura, os boxes devem priorizar a venda de hortifrúti e produtos agrícolas. Já o quiosque poderá abrigar outros tipos de comércio, como artesanato e produtos locais.
Para orientar os interessados, a Secretaria mantém um plantão de atendimento no próprio prédio da Mogiana, na rua Frei Germano, das 8h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3711-9830.
O edital completo e os detalhes da concorrência eletrônica estão disponíveis no portal de compras públicas da Prefeitura.
