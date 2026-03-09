Empreendedores interessados em ocupar espaços no novo mercado municipal de Franca têm até as 9h30 desta terça-feira, 10, para apresentar propostas de concessão dos boxes do Mercado Municipal "Ademir Sebastião Pedro Souza", que funcionará no prédio da Estação Mogiana de Franca.

Logo após o encerramento do prazo, a Prefeitura fará a abertura das propostas. Ao todo, estão disponíveis 11 espaços comerciais: um bar ou café, nove boxes e um quiosque.

De acordo com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca, o edital passou por atualizações para tornar o projeto mais atrativo para empreendedores e facilitar a participação de interessados.