GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
OPORTUNIDADE

Prazo para propostas de boxes do Mercadão termina nesta terça

Boxes funcionarão na Estação Mogiana

Empreendedores interessados em ocupar espaços no novo mercado municipal de Franca têm até as 9h30 desta terça-feira, 10, para apresentar propostas de concessão dos boxes do Mercado Municipal "Ademir Sebastião Pedro Souza", que funcionará no prédio da Estação Mogiana de Franca.

Logo após o encerramento do prazo, a Prefeitura fará a abertura das propostas. Ao todo, estão disponíveis 11 espaços comerciais: um bar ou café, nove boxes e um quiosque.

De acordo com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca, o edital passou por atualizações para tornar o projeto mais atrativo para empreendedores e facilitar a participação de interessados.

Entre as mudanças, está a retirada da exigência de adiantamento equivalente a três meses do valor da proposta. Outra alteração é o fim da obrigatoriedade de ocupação mínima de 50% dos espaços para que o mercado comece a funcionar, o que permitirá a abertura imediata das atividades.

Também houve mudanças no layout interno do mercado, com nova divisão dos espaços, além do incentivo da Prefeitura para a criação de uma associação de lojistas, que deve ajudar na gestão coletiva do local.

Segundo a Prefeitura, os boxes devem priorizar a venda de hortifrúti e produtos agrícolas. Já o quiosque poderá abrigar outros tipos de comércio, como artesanato e produtos locais.

Para orientar os interessados, a Secretaria mantém um plantão de atendimento no próprio prédio da Mogiana, na rua Frei Germano, das 8h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3711-9830.

O edital completo e os detalhes da concorrência eletrônica estão disponíveis no portal de compras públicas da Prefeitura.

