Após mais de vinte anos, um trecho de terra na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, em Franca, receberá asfalto. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 6, pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB).
Segundo a Prefeitura, as obras serão realizadas no trecho entre as ruas Miguel Maníglia Sobrinho e Flora Barbosa Sandoval, no bairro Jardim Barão. Atualmente, o local ainda é de terra e é utilizado por motoristas como ligação entre diferentes regiões da cidade, principalmente quem sai da avenida Orlando Dompieri para acessar os bairros Parque Moema e Vila Tótoli.
O projeto prevê a execução de obras de drenagem e pavimentação em uma extensão de 413 metros. Além do asfalto, serão construídas galerias de águas pluviais, caixas de passagem e bocas de lobo para o escoamento da água da chuva.
O investimento previsto é de cerca de R$ 1,5 milhão. Os recursos serão viabilizados por meio do Plano de Contribuição de Melhorias, modelo em que imóveis beneficiados diretamente pela obra podem contribuir com parte do custo. O projeto de lei que institui a cobrança ainda será analisado pela Câmara Municipal de Franca na sessão ordinária da próxima terça-feira, 10.
Durante visita ao local, o prefeito afirmou que a pavimentação deve melhorar o trânsito na região e facilitar o acesso entre bairros.
A previsão da Prefeitura é que as obras comecem em abril, com prazo estimado de três meses para conclusão.
