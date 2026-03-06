06 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Trecho de terra em avenida no Jardim Barão será asfaltado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Trecho de terra na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, em Franca
Trecho de terra na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, em Franca

Após mais de vinte anos, um trecho de terra na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, em Franca, receberá asfalto. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 6, pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

Segundo a Prefeitura, as obras serão realizadas no trecho entre as ruas Miguel Maníglia Sobrinho e Flora Barbosa Sandoval, no bairro Jardim Barão. Atualmente, o local ainda é de terra e é utilizado por motoristas como ligação entre diferentes regiões da cidade, principalmente quem sai da avenida Orlando Dompieri para acessar os bairros Parque Moema e Vila Tótoli.

O projeto prevê a execução de obras de drenagem e pavimentação em uma extensão de 413 metros. Além do asfalto, serão construídas galerias de águas pluviais, caixas de passagem e bocas de lobo para o escoamento da água da chuva.

O investimento previsto é de cerca de R$ 1,5 milhão. Os recursos serão viabilizados por meio do Plano de Contribuição de Melhorias, modelo em que imóveis beneficiados diretamente pela obra podem contribuir com parte do custo. O projeto de lei que institui a cobrança ainda será analisado pela Câmara Municipal de Franca na sessão ordinária da próxima terça-feira, 10.

Durante visita ao local, o prefeito afirmou que a pavimentação deve melhorar o trânsito na região e facilitar o acesso entre bairros.

A previsão da Prefeitura é que as obras comecem em abril, com prazo estimado de três meses para conclusão.

