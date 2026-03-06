Após mais de vinte anos, um trecho de terra na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Jardim Barão, em Franca, receberá asfalto. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 6, pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

Segundo a Prefeitura, as obras serão realizadas no trecho entre as ruas Miguel Maníglia Sobrinho e Flora Barbosa Sandoval, no bairro Jardim Barão. Atualmente, o local ainda é de terra e é utilizado por motoristas como ligação entre diferentes regiões da cidade, principalmente quem sai da avenida Orlando Dompieri para acessar os bairros Parque Moema e Vila Tótoli.

O projeto prevê a execução de obras de drenagem e pavimentação em uma extensão de 413 metros. Além do asfalto, serão construídas galerias de águas pluviais, caixas de passagem e bocas de lobo para o escoamento da água da chuva.