O jovem morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, na zona rural de Sacramento (MG), integrava uma quadrilha responsável por furtos de veículos em Franca e possuía uma extensa ficha criminal, segundo informações da Polícia Militar.

Kauan Fernando Pereira de Sousa, de 20 anos, era morador do Jardim Vera Cruz, na região Norte da cidade. De acordo com registros policiais, ele tinha passagens por furto a residência, furto a estabelecimento comercial, roubo e tráfico de drogas.

Kauan morreu na tarde dessa terça-feira, 3, após um confronto com policiais militares na rodovia MGC-464, na região conhecida como Sete Voltas, em Sacramento. O local é próximo à saída do Peixoto, região conhecida pelos ranchos às margens do rio Grande.