O jovem morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, na zona rural de Sacramento (MG), integrava uma quadrilha responsável por furtos de veículos em Franca e possuía uma extensa ficha criminal, segundo informações da Polícia Militar.
Kauan Fernando Pereira de Sousa, de 20 anos, era morador do Jardim Vera Cruz, na região Norte da cidade. De acordo com registros policiais, ele tinha passagens por furto a residência, furto a estabelecimento comercial, roubo e tráfico de drogas.
Kauan morreu na tarde dessa terça-feira, 3, após um confronto com policiais militares na rodovia MGC-464, na região conhecida como Sete Voltas, em Sacramento. O local é próximo à saída do Peixoto, região conhecida pelos ranchos às margens do rio Grande.
Segundo a Polícia Militar, o grupo havia furtado em Franca um caminhão VW/8.160 carregado com tubos de irrigação. O veículo era monitorado por rastreamento e foi flagrado por câmeras de segurança seguindo em direção a Minas Gerais, escoltado por um Renault Clio.
As equipes localizaram o caminhão em uma estrada vicinal, em meio a uma plantação de eucaliptos, onde os criminosos faziam o transbordo da carga. Pouco depois, ao perceberem o cerco policial, dois suspeitos desceram do caminhão e atiraram contra os policiais, que revidaram. Houve nova troca de tiros durante as buscas na mata.
Kauan foi encontrado caído, sem vida, próximo ao local da abordagem. Outros dois integrantes da quadrilha conseguiram fugir e seguem sendo procurados.
O caminhão e a carga foram recuperados e devolvidos ao proprietário. Já o veículo usado como escolta foi apreendido.
A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do confronto. A investigação segue em andamento.
O corpo de Kauan Fernando Pereira de Sousa será velado no Velório Municipal do Leporace, em Franca, das 6h às 10h desta quinta-feira, 5.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.