Na luta contra o rebaixamento, a Francana enfrentará a líder Portuguesa Santista, neste domingo, 8, às 10h, no estádio “Ulrico Mursa”, em Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.

A Veterana está com sete pontos e precisa reagir na competição para não amargar o descenso para a Série A4, restando quatro rodadas para o fim desta fase.

A missão da Francana neste domingo não será fácil. O adversário lidera o campeonato, com 24 pontos.