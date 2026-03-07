Na luta contra o rebaixamento, a Francana enfrentará a líder Portuguesa Santista, neste domingo, 8, às 10h, no estádio “Ulrico Mursa”, em Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.
A Veterana está com sete pontos e precisa reagir na competição para não amargar o descenso para a Série A4, restando quatro rodadas para o fim desta fase.
A missão da Francana neste domingo não será fácil. O adversário lidera o campeonato, com 24 pontos.
Para o confronto, o técnico esmeraldino Luís Gustavo, o “Viola”, terá desfalques importantes. Estão fora o atacante Bruno Henrique, artilheiro da equipe com quatro gols, além dos volantes Felipe Alves e Marquinhos Bento.
O volante Marquinhos Bento foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento de sua filha neste sábado, 6, e, por isso, não viajou com a delegação para Santos.
Felipe Alves disputou três partidas desde a estreia e está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. O atacante Bruno Henrique também cumpre suspensão automática.
Além disso, o atacante Bruno Batata está fora da competição após sofrer uma fratura na clavícula.
Viola deve mandar a equipe a campo com: Wesley; Matheus Bolt, Rossi, Rodrigo e Tico; Guilherme Pitbull, Lucas Evangelista, Léo Galinha e Dudu Pedrotti: Luan e Jhonata.
