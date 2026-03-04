O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), foi acusado pelo próprio tio de proferir ameaças após deixar de quitar um empréstimo de R$ 37 mil. Segundo boletim de ocorrência registrado em 4 de fevereiro, o valor teria sido concedido para financiar a campanha eleitoral do vereador. Fransérgio nega as acusações e afirma que o dinheiro foi usado na compra de um carro.

De acordo com o registro policial, Roberto Pereira da Silva, 75 anos, informou à polícia que emprestou R$ 37 mil ao sobrinho, Fransérgio Garcia Braz, que alegou precisar do valor para custear uma campanha política em Franca — Fransérgio foi eleito vereador na cidade em 2024.

Segundo o boletim, Roberto afirma que Fransérgio vinha "procrastinando" a quitação. O tio diz ter recebido mensagens — e até uma imagem — indicando que o sobrinho já dispunha do dinheiro e faria a devolução pessoalmente, o que não teria ocorrido.