O Sesi Franca Basquete enfrenta o Minas, neste domingo, 8, às 19h10, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), pela primeira partida do playoff das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Américas).
A série será disputada em melhor de três partidas. Os próximos dois jogos acontecerão em Franca: o primeiro na quarta-feira, 11, às 19h40, e o segundo, se necessário, na quinta-feira, 12, às 19h10, no ginásio Pedrocão.
O time francano realizou treinos nos últimos dias após a reapresentação dos jogadores Lucas Dias, Georginho e Zu Júnior, que estavam a serviço da seleção brasileira, assim como o técnico Helinho Garcia.
“A gente volta da seleção fortalecido, com a presença dos nossos jogadores que estavam lá com os jogadores que aqui ficaram treinando. Agora vamos em busca da vitória em Belo Horizonte”, disse Helinho.
Georginho afirmou que o foco agora é exclusivamente nas quartas de final da BCLA. “Estamos bem concentrados para essa série de quartas de final contra o Minas, com o primeiro jogo fora de casa e depois trazer essa série para o Pedrocão”.
Os outros duelos das quartas de final da BCLA são: Astros de Jalisco (MEX) x Flamengo (BRA), Boca Juniors (ARG) x Instituto (ARG) e Nacional (URU) x Paisas (Colômbia).
