O Sesi Franca Basquete enfrenta o Minas, neste domingo, 8, às 19h10, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), pela primeira partida do playoff das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League Américas).

A série será disputada em melhor de três partidas. Os próximos dois jogos acontecerão em Franca: o primeiro na quarta-feira, 11, às 19h40, e o segundo, se necessário, na quinta-feira, 12, às 19h10, no ginásio Pedrocão.

O time francano realizou treinos nos últimos dias após a reapresentação dos jogadores Lucas Dias, Georginho e Zu Júnior, que estavam a serviço da seleção brasileira, assim como o técnico Helinho Garcia.