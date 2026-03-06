Um idoso de 85 anos ficou ferido na noite desta quinta-feira, 5, após ser atropelado na avenida Chafic Facury, no prolongamento do Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

Nas imagens, o idoso aparece parado na calçada observando o movimento do trânsito. Em seguida, quando encontrou uma brecha, ele tentou atravessar a avenida correndo.

Nesse momento, o motorista de um carro que seguia no sentido Jardim Noêmia ao Ângela Rosa realizou uma manobra de retorno e não percebeu que o idoso atravessava a avenida.