O Circuito Sesc de Artes de 2026 acontecerá dos dias 21 de março até 26 de abril e abrangerá 12 cidades da região de Franca e Ribeirão Preto.

"Esse tipo de ação são ações transformadoras, o Sesc nos transforma internamente. Eu tenho 40 anos de instituição, e o quanto eu melhorei como ser humano, e eu tenho certeza que o Circuito Sesc de Artes traz como possibilidade para essas cidades, que não tem o equipamento do Sesc, essa transformação, esse encantamento, essa sensibilização", disse Mauro César Jensen, gerente do Sesc Ribeirão Preto.

As cidades da região de Franca são Guaíra, Guará, Batatais, Morro Agudo, Igarapava, Ituverava e Pedregulho. Já as de Ribeirão Preto são Barretos, Cajuru, Altinópolis, Jaboticabal e Sertãozinho. Cada uma receberá o evento em dias diferentes.