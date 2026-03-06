O Circuito Sesc de Artes de 2026 acontecerá dos dias 21 de março até 26 de abril e abrangerá 12 cidades da região de Franca e Ribeirão Preto.
"Esse tipo de ação são ações transformadoras, o Sesc nos transforma internamente. Eu tenho 40 anos de instituição, e o quanto eu melhorei como ser humano, e eu tenho certeza que o Circuito Sesc de Artes traz como possibilidade para essas cidades, que não tem o equipamento do Sesc, essa transformação, esse encantamento, essa sensibilização", disse Mauro César Jensen, gerente do Sesc Ribeirão Preto.
As cidades da região de Franca são Guaíra, Guará, Batatais, Morro Agudo, Igarapava, Ituverava e Pedregulho. Já as de Ribeirão Preto são Barretos, Cajuru, Altinópolis, Jaboticabal e Sertãozinho. Cada uma receberá o evento em dias diferentes.
"Até dois anos atrás, as 49 cidades (da região) eram todas ali de responsabilidade do Sesc Ribeirão Preto, ele tinham a missão para o circuito de definir 6 municípios entre 49 para receber o circuito. Com a chegada de Franca, teve uma divisão dessa região, e aí a região ganha, porque agora a gente atua em 12 municípios desses 49, então tem um ganho importante", disse Camila Machado, gerente do Sesc Franca.
Dois roteiros de atividades serão apresentados. O roteiro 1 contemplará Guaíra, Guará, Barretos, Batatais, Cajuru, Altinópolis, Morro Agudo e Igarapava. Confira os temas:
- Cultura Sonora no Vinil, com DJ Cláudia Parra
- Fênix - Onde Nascem os Sonhos, com Passin Cia. de Dança
- Oficina de Passinho, com Passin Cia. de Dança
- Multitudes, com Daniel Paschoalin
- Poesia Animal, com Cia. Canta Circo & Teatro
- Pegadas no Tempo: A Vida Com Os Dinossauros, com Cia Koi
- 80 Anos de História: Um Sesc pra Chamar de Seu
- Corteja Paulo Freire, com Cia do Tijolo
O roteiro 2 contemplará as cidades Ituverava, Pedregulho, Jaboticabal e Sertãozinho. Confira os temas:
- Bonecos de Cabaça com Grafismos Guarani, com Cia Bambuzal e Araju Ara Poty Xondaria Mbaraete
- Histórias que Abraçam - Avosidade, com Cia Coletivo Oba’Zazá
- Discotecagem com a DJ Mari
- Poções Mágicas, com Aqua Bienta
- Nós da Terra - Teatro Lambe-Lambe, com Cia A Ditacuja
- Quimbará Toca Música Cubana e Salsa
- Oficina de Perna de Pau, com Trupe Baião de 2
- Pernaltas, com Trupe Barão de 2
Ambos os roteiros contarão com a novidade do Turismo Social, que serão passeios a pé conduzidos por guias com duas horas de duração para conhecer histórias, culturas e características das cidades.
Mais detalhes sobre os circuitos de cada cidade podem ser consultados no site do evento, clicando aqui.
