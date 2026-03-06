As negociações salariais entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Franca, representante dos funcionários, e o SindiFranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca), representante patronal, continuam sem acordo.

Em assembleia realizada nessa quinta-feira, 5, os trabalhadores rejeitaram a primeira proposta apresentada pelo sindicato patronal, que previa reajuste de 5%. Com a decisão, a categoria aguarda uma nova proposta para dar continuidade às negociações.

De acordo com o presidente do sindicato dos sapateiros, Wellington de Paula, a proposta apresentada está distante das reivindicações da categoria. “A nossa pedida vai além disso. A gente entende que esse índice está muito longe do necessário para fechar esse acordo”, afirmou.