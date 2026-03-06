Morreu em Franca, nesta sexta-feira, 6, o empresário, advogado e agropecuarista Heitor de Lima, aos 86 anos. Ele vinha enfrentando problemas de saúde e morreu em decorrência de uma Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

O empresário, natural de Franca, deixa a mulher Maria Beatriz Ferrari e cinco filhos, sendo Eliana, Denise, Ângela, Vicente e Flávio. “Ele foi um pai muito afetivo, carinhoso, muito presente. Ele enfrentou uma doença longa sem reclamar. Ele descansou”, disse a filha Eliana Jacintho de Lima Goulart Gilberti.

Heitor de Lima era ligado às atividades agropecuárias, como produtor e defensor do setor. Ele também foi diretor da Divisão de Agronegócios da Prefeitura de Franca nas administrações dos prefeitos Ary Balieiro e Sidnei Rocha.