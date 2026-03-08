A Escola de Futebol da Associação Sabesp, em Franca, celebrou neste sábado, 7, duas décadas de história dedicadas à formação esportiva e humana de crianças e adolescentes. Fundada em 7 de março de 2006 pelo professor Fabiano Pradella, em parceria com o presidente da associação, Denilson Ruys, o projeto nasceu com a proposta de utilizar o futebol como ferramenta de educação, disciplina e desenvolvimento social.

O início da trajetória remonta ao fim de 2005, quando Pradella, então com 19 anos, elaborou um projeto para a criação de uma escola de futebol dentro da Associação Sabesp. Sem conhecer pessoalmente a diretoria do clube, ele apresentou a proposta ao presidente Denilson Ruys, que aprovou a ideia meses depois.

Assim, em março de 2006, começaram oficialmente as primeiras aulas. Segundo o fundador, a data ficou marcada na memória. “Lembro que era uma manhã chuvosa. Na época, fiquei até um pouco decepcionado por ser o primeiro dia, mas hoje vejo como uma espécie de bênção, um sinal de que tudo daria certo”, recordou.