Italo Marcos Maciano Bebiano, de 35 anos, foi condenado a 11 anos e quatro meses de prisão, em regime fechado, por cinco tentativas de homicídio contra policiais militares, em Passos, cidade mineira a aproximadamente 100 quilômetros de Franca. O julgamento ocorreu nessa quarta-feira, 4, no Tribunal do Júri da comarca de Passos. Outros três envolvidos no caso já haviam sido julgados anteriormente.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o crime aconteceu em abril de 2023, quando o réu e outros comparsas planejavam matar uma mulher. A execução não ocorreu porque uma viatura da Polícia Militar entrou na rua onde o grupo estava.

Ao perceber a presença dos policiais, o homem abriu fogo contra o veículo, onde estavam três militares. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Os policiais reagiram aos disparos, e os suspeitos conseguiram fugir do local.