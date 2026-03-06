Italo Marcos Maciano Bebiano, de 35 anos, foi condenado a 11 anos e quatro meses de prisão, em regime fechado, por cinco tentativas de homicídio contra policiais militares, em Passos, cidade mineira a aproximadamente 100 quilômetros de Franca. O julgamento ocorreu nessa quarta-feira, 4, no Tribunal do Júri da comarca de Passos. Outros três envolvidos no caso já haviam sido julgados anteriormente.
De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o crime aconteceu em abril de 2023, quando o réu e outros comparsas planejavam matar uma mulher. A execução não ocorreu porque uma viatura da Polícia Militar entrou na rua onde o grupo estava.
Ao perceber a presença dos policiais, o homem abriu fogo contra o veículo, onde estavam três militares. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Os policiais reagiram aos disparos, e os suspeitos conseguiram fugir do local.
Com base nas imagens, outra equipe policial conseguiu identificar o suspeito e foi até a residência dele. No momento em que os policiais entraram no imóvel para realizar a abordagem, dois militares foram novamente recebidos a tiros.
Segundo o promotor de Justiça Enzo Pravatta Bassetti, um dos policiais só não foi atingido na cabeça porque utilizava um escudo balístico durante a entrada na casa.
Diante dos fatos, o réu respondeu por três tentativas de homicídio relacionadas aos disparos contra a viatura e outras duas tentativas pela troca de tiros dentro da residência.
Durante o julgamento no Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Ademir Bernardes de Araújo Filho, os jurados reconheceram a responsabilidade do acusado pelos crimes descritos na denúncia, resultando na condenação.
Como o homem já estava preso há dois anos e 10 meses, ele ainda deverá cumprir aproximadamente oito anos e 10 meses de pena em regime fechado.
