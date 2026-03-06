Um ladrão foi flagrado por câmeras de segurança dentro de uma propriedade rural em um condomínio localizado entre Franca e Ibiraci, na noite dessa quinta-feira, 5, na altura do km 15.

Pelas imagens, é possível ver que o indivíduo com o rosto coberto passando pelo local segurando um objeto de ferro.

Segundo o apurado pela reportagem, após passar por esse ponto, o suspeito desligou as câmeras de segurança, o que impediu o registro completo da ação criminosa. O bandido fez “o limpa” no local e furtou diversos itens, entre eles um botijão de gás, uma roçadeira nova e alimentos.