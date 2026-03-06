06 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
'FEZ O LIMPA'

Criminoso mascarado furta sítio entre Franca e Ibiraci

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Câmeras registraram movimentação do criminoso

Um ladrão foi flagrado por câmeras de segurança dentro de uma propriedade rural em um condomínio localizado entre Franca e Ibiraci, na noite dessa quinta-feira, 5, na altura do km 15.

Pelas imagens, é possível ver que o indivíduo com o rosto coberto passando pelo local segurando um objeto de ferro.

Segundo o apurado pela reportagem, após passar por esse ponto, o suspeito desligou as câmeras de segurança, o que impediu o registro completo da ação criminosa. O bandido fez “o limpa” no local e furtou diversos itens, entre eles um botijão de gás, uma roçadeira nova e alimentos.

Esta é a segunda vez que a propriedade é alvo de furto.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, e as imagens das câmeras de segurança devem ajudar na identificação do suspeito.

