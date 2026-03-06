Morreu em Franca, nesta sexta-feira, 6, Latif André Facuri, aos 94 anos, em decorrência de problemas respiratórios. Dona Latif foi casada com Salim Facuri, já falecido.

Ela deixa três filhos - Aparecida Helena, Fátima e Antônio Carlos -, além de quatro netos e dois bisnetos. Um dos netos é Marcelo Facuri, assessor político-especial de Gabinete do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

Dona Latif morou por mais de 50 anos na rua Voluntários da Franca e participou intensamente das atividades da Paróquia São Sebastião, localizada no bairro da Estação.