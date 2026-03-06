Morreu em Franca, nesta sexta-feira, 6, Latif André Facuri, aos 94 anos, em decorrência de problemas respiratórios. Dona Latif foi casada com Salim Facuri, já falecido.
Ela deixa três filhos - Aparecida Helena, Fátima e Antônio Carlos -, além de quatro netos e dois bisnetos. Um dos netos é Marcelo Facuri, assessor político-especial de Gabinete do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).
Dona Latif morou por mais de 50 anos na rua Voluntários da Franca e participou intensamente das atividades da Paróquia São Sebastião, localizada no bairro da Estação.
Marcelo disse que a avó materna era muito carinhosa com todos da família. “Foi uma exímia salgadeira. Deixa um legado de fé, religiosidade, amor ao próximo, dedicação e muito amor à vida”, disse o assessor.
O velório de Latif ocorre no Memorial Nova Franca, salas 2 e 3. O sepultamento será às 16h desta sexta-feira, no Cemitério da Saudade, em Franca.
