GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
LUTO

Latif Facuri morre aos 94 anos: 'Dedicação e muito amor à vida'

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Acervo pessoal
Latif André Facuri morreu aos 94 anos
Latif André Facuri morreu aos 94 anos

Morreu em Franca, nesta sexta-feira, 6, Latif André Facuri, aos 94 anos, em decorrência de problemas respiratórios. Dona Latif foi casada com Salim Facuri, já falecido.

Ela deixa três filhos - Aparecida Helena, Fátima e Antônio Carlos -, além de quatro netos e dois bisnetos. Um dos netos é Marcelo Facuri, assessor político-especial de Gabinete do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

Dona Latif morou por mais de 50 anos na rua Voluntários da Franca e participou intensamente das atividades da Paróquia São Sebastião, localizada no bairro da Estação.

Marcelo disse que a avó materna era muito carinhosa com todos da família. “Foi uma exímia salgadeira. Deixa um legado de fé, religiosidade, amor ao próximo, dedicação e muito amor à vida”, disse o assessor.

O velório de Latif ocorre no Memorial Nova Franca, salas 2 e 3. O sepultamento será às 16h desta sexta-feira, no Cemitério da Saudade, em Franca.

