TENTATIVA DE FURTO

Menor é apreendido com revólver carregado no centro de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/SSP-SP
O jovem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca
Durante uma operação da Força Tática na região central de Franca, um adolescente foi apreendido após ser flagrado com uma arma de fogo na cintura, nessa quinta-feira, 5. A abordagem ocorreu quando policiais perceberam a atitude suspeita de dois indivíduos próximos a um veículo.

Segundo a PM, a equipe realizava um patrulhamento quando notou que, ao perceberem a presença da viatura, um dos suspeitos ajeitou um objeto na cintura e ambos passaram a caminhar rapidamente, aparentemente tentando evitar a abordagem.

Diante da suspeita, os policiais realizaram a busca pessoal e localizaram na cintura de um dos abordados, identificado como menor de idade, um revólver calibre .32, carregado com seis munições.

O adolescente informou apenas que teria adquirido a arma de um terceiro, mas não revelou a identidade da pessoa. Ele estava acompanhado de outro indivíduo, já conhecido nos meios policiais e com antecedentes por roubo.

Questionados pelos policiais, eles afirmaram que estavam apenas passeando pelo Centro e que iriam comer um salgado, versão considerada contraditória diante da situação observada pela equipe.

O menor recebeu voz de apreensão e foi registrado um ato infracional por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após os procedimentos, ele foi liberado para um responsável.

