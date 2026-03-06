Durante uma operação da Força Tática na região central de Franca, um adolescente foi apreendido após ser flagrado com uma arma de fogo na cintura, nessa quinta-feira, 5. A abordagem ocorreu quando policiais perceberam a atitude suspeita de dois indivíduos próximos a um veículo.

Segundo a PM, a equipe realizava um patrulhamento quando notou que, ao perceberem a presença da viatura, um dos suspeitos ajeitou um objeto na cintura e ambos passaram a caminhar rapidamente, aparentemente tentando evitar a abordagem.

Diante da suspeita, os policiais realizaram a busca pessoal e localizaram na cintura de um dos abordados, identificado como menor de idade, um revólver calibre .32, carregado com seis munições.