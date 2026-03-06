Durante uma operação da Força Tática na região central de Franca, um adolescente foi apreendido após ser flagrado com uma arma de fogo na cintura, nessa quinta-feira, 5. A abordagem ocorreu quando policiais perceberam a atitude suspeita de dois indivíduos próximos a um veículo.
Segundo a PM, a equipe realizava um patrulhamento quando notou que, ao perceberem a presença da viatura, um dos suspeitos ajeitou um objeto na cintura e ambos passaram a caminhar rapidamente, aparentemente tentando evitar a abordagem.
Diante da suspeita, os policiais realizaram a busca pessoal e localizaram na cintura de um dos abordados, identificado como menor de idade, um revólver calibre .32, carregado com seis munições.
O adolescente informou apenas que teria adquirido a arma de um terceiro, mas não revelou a identidade da pessoa. Ele estava acompanhado de outro indivíduo, já conhecido nos meios policiais e com antecedentes por roubo.
Questionados pelos policiais, eles afirmaram que estavam apenas passeando pelo Centro e que iriam comer um salgado, versão considerada contraditória diante da situação observada pela equipe.
O menor recebeu voz de apreensão e foi registrado um ato infracional por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após os procedimentos, ele foi liberado para um responsável.
