O entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, baleado nessa quinta-feira, 5, no Residencial Palermo, região oeste, segue internado em estado grave na Santa Casa de Franca. Ele passou por cirurgia e precisa de doação de sangue. O autor dos disparos ainda não foi preso pela polícia.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o jovem sofreu duas paradas cardíacas e precisou passar por uma cirurgia de emergência. A bala atingiu a veia cava, a maior veia do corpo humano, o que provocou uma grande hemorragia e exigiu uma ampla mobilização da equipe médica.

O procedimento foi realizado com sucesso, porém o estado de saúde de Diego ainda é considerado grave. Ele permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).