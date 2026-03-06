06 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
PASSOU POR CIRURGIA

Entregador baleado na porta de casa precisa de doação de sangue

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Diego Pereira de Almeida, de 20 anos

O entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, baleado nessa quinta-feira, 5, no Residencial Palermo, região oeste, segue internado em estado grave na Santa Casa de Franca. Ele passou por cirurgia e precisa de doação de sangue. O autor dos disparos ainda não foi preso pela polícia.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o jovem sofreu duas paradas cardíacas e precisou passar por uma cirurgia de emergência. A bala atingiu a veia cava, a maior veia do corpo humano, o que provocou uma grande hemorragia e exigiu uma ampla mobilização da equipe médica.

O procedimento foi realizado com sucesso, porém o estado de saúde de Diego ainda é considerado grave. Ele permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Familiares e amigos estão mobilizando uma corrente de solidariedade para incentivar a doação de sangue, já que o jovem perdeu uma grande quantidade durante o atendimento.

Os doadores podem comparecer ao Hemocentro de Franca e informar o nome de Diego Pereira de Almeida. O tipo sanguíneo dele é A positivo, mas doações de qualquer tipo sanguíneo são bem-vindas para ajudar a reforçar o estoque.

Como ajudar

Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé.

Requisitos para doação de sangue

  • Idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);
  • Peso: acima de 50 kg;
  • Saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;
  • Alimentação: estar alimentado, evitando comidas gordurosas nas três horas que antecedem a doação;
  • Hidratação: beber bastante água antes da doação

Horário de atendimento
O Hemocentro está aberto nos seguintes horários:

  • Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h
  • Sábado: das 7h às 11h
  • Domingo: fechado

Relembre o caso

O entregador Diego Pereira Almeida, de 20 anos foi baleado no final da manhã de quinta-feira, 5, na porta de sua residência.

De acordo com imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas, um homem ainda não identificado passou pela rua em uma motocicleta vermelha. O atirador parou em frente à casa da vítima e, sem descer da moto, esfetuou diversos disparos contra Diego, que estava saindo de casa também em uma moto, quando foi atacado. O criminoso fugiu rapidamente do local. E a vítima ainda conseguiu fechar o portão da residência.

Leia mais: Homem é baleado na porta de casa em Franca; VEJA VÍDEO

