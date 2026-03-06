Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, 5, após realizar disparos de arma de fogo do telhado de sua residência em Igarapava, causando risco a moradores que passavam pela via pública.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de que um indivíduo estava em cima do telhado da própria casa efetuando tiros em direção à rua. Diante da gravidade da situação, os policiais foram rapidamente até o endereço indicado.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito teria largado a arma e acabou sendo detido pelos policiais sem oferecer resistência.