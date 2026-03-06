Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, 5, após realizar disparos de arma de fogo do telhado de sua residência em Igarapava, causando risco a moradores que passavam pela via pública.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de que um indivíduo estava em cima do telhado da própria casa efetuando tiros em direção à rua. Diante da gravidade da situação, os policiais foram rapidamente até o endereço indicado.
Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito teria largado a arma e acabou sendo detido pelos policiais sem oferecer resistência.
Durante a abordagem, os militares localizaram duas armas de fogo e diversas munições com o homem. Questionado, ele afirmou aos policiais que havia feito uso de cocaína antes de realizar os disparos.
O suspeito foi conduzido à delegacia de Igarapava, onde a ocorrência foi apresentada para apreciação do delegado de plantão, que adotou as medidas cabíveis ao caso.
