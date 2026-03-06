06 de março de 2026
PREJUÍZO

Carro estacionado desce sozinho e bate em outro veículo; VEJA

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp/GCN
Fiat Uno, após o impacto
Fiat Uno, após o impacto

Um acidente curioso foi registrado na tarde de ontem no bairro Bela Vista, em São Joaquim da Barra. Um Fiat Uno que estava estacionado acabou descendo sozinho pela rua Pará e colidiu contra um Jeep Renegade que também estava parado.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o automóvel começa a se movimentar lentamente pela via. O carro desce toda a rua e só para no quarteirão de baixo, após atingir outro veículo estacionado.

Segundo informações da vítima, o carro pertence a um pintor, que teria se esquecido de puxar o freio de mão ao estacionar.

Apesar do susto e do impacto, ninguém ficou ferido. O prejuízo, de acordo com o proprietário do carro atingido, foi estimado entre R$ 3 mil e R$ 4 mil.

