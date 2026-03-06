Um acidente curioso foi registrado na tarde de ontem no bairro Bela Vista, em São Joaquim da Barra. Um Fiat Uno que estava estacionado acabou descendo sozinho pela rua Pará e colidiu contra um Jeep Renegade que também estava parado.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o automóvel começa a se movimentar lentamente pela via. O carro desce toda a rua e só para no quarteirão de baixo, após atingir outro veículo estacionado.

Segundo informações da vítima, o carro pertence a um pintor, que teria se esquecido de puxar o freio de mão ao estacionar.