Um acidente curioso foi registrado na tarde de ontem no bairro Bela Vista, em São Joaquim da Barra. Um Fiat Uno que estava estacionado acabou descendo sozinho pela rua Pará e colidiu contra um Jeep Renegade que também estava parado.
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o automóvel começa a se movimentar lentamente pela via. O carro desce toda a rua e só para no quarteirão de baixo, após atingir outro veículo estacionado.
Segundo informações da vítima, o carro pertence a um pintor, que teria se esquecido de puxar o freio de mão ao estacionar.
Apesar do susto e do impacto, ninguém ficou ferido. O prejuízo, de acordo com o proprietário do carro atingido, foi estimado entre R$ 3 mil e R$ 4 mil.
