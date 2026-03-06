Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada na manhã desta sexta-feira, 6, na rodovia Cândido Portinari, no trecho entre os bairros Parque Vicente Leporace e Jardim Guanabara, região norte de Franca.

Segundo informações apuradas pela reportagem, um carro modelo Fox saía da alça de acesso para a rodovia quando teve a frente cortada por um Celta. Com o impacto, o Celta rodou na pista e um terceiro veículo, que vinha logo atrás, acabou colidindo, totalizando três carros envolvidos no acidente.

A batida aconteceu pouco antes das 7h, horário de pico no trecho urbano da rodovia, em Franca.