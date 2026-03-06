Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada na manhã desta sexta-feira, 6, na rodovia Cândido Portinari, no trecho entre os bairros Parque Vicente Leporace e Jardim Guanabara, região norte de Franca.
Segundo informações apuradas pela reportagem, um carro modelo Fox saía da alça de acesso para a rodovia quando teve a frente cortada por um Celta. Com o impacto, o Celta rodou na pista e um terceiro veículo, que vinha logo atrás, acabou colidindo, totalizando três carros envolvidos no acidente.
A batida aconteceu pouco antes das 7h, horário de pico no trecho urbano da rodovia, em Franca.
Dois motoristas foram socorridos com dores pelo corpo, mas sem ferimentos graves. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Arteris ViaPaulista foram acionadas para atender a ocorrência e prestar socorro às vítimas.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária.
