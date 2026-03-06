A Secretaria de Infraestrutura de Franca segue realizando obras de manutenção e reconstrução da rede de galerias pluviais em diferentes pontos da cidade. Um dos principais trabalhos em andamento ocorre na rua Adib Salomão, no bairro Santo Agostinho, que "engoliu" dois caminhões nas últimas semanas.

No local, as equipes concluíram a conexão da rede sob a pista da avenida Ismael Alonso y Alonso, com ligação até o córrego Cubatão.

Leia mais:

Cratera engole caminhão da Seleta em rua de Franca