A Secretaria de Infraestrutura de Franca segue realizando obras de manutenção e reconstrução da rede de galerias pluviais em diferentes pontos da cidade. Um dos principais trabalhos em andamento ocorre na rua Adib Salomão, no bairro Santo Agostinho, que "engoliu" dois caminhões nas últimas semanas.
No local, as equipes concluíram a conexão da rede sob a pista da avenida Ismael Alonso y Alonso, com ligação até o córrego Cubatão.
Ao todo, foram substituídos cerca de 150 metros de tubulação de concreto com 600 milímetros de diâmetro, além da construção de duas caixas de passagem e contenção. Como o trecho possui declive, os dispositivos têm a função de reduzir a velocidade das águas pluviais.
Em outro ponto da mesma rua, as equipes também estão finalizando a instalação de cerca de 50 metros de novos tubos. A previsão é que o asfaltamento e a liberação total da via ocorram até este sábado, 7.
Durante a execução dos serviços, o local permanece com interdição parcial para o tráfego de veículos. No cruzamento da rua Adib Salomão com a marginal do córrego, o trecho já foi pavimentado e o trânsito liberado.
Outras intervenções
Nos últimos dias, as equipes também realizaram manutenção e limpeza de bocas de lobo, além de intervenções emergenciais em redes de tubulação em diferentes regiões da cidade.
Entre os locais atendidos estão a avenida Presidente Arthur Bernardes, entre os bairros Santa Efigênia e Dermínio, na região Oeste, além da rua Arouche Reis, na Vila Santa Terezinha, e da rua Oswaldo Davi, no bairro City Petrópolis.
A VERDADE 55 min atrásSó precisa melhorar no cumprimento de Leis né! Principalmente nas Normas Regulamentadoras onde elas salvam vidas, trabalhadores. Uso de Máquina errada para içamentos de cargas, falta de proteção nos taludes (evitar desmoronamento e matar um trabalhador) E ASSIM VAI NOS JOGO DOS 7 SETES ERROS na imagem! Triste realidade Brasileira em algumas empresas e/ou setores que só querem GRANA\"