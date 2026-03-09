A Secretaria de Educação de Franca está finalizando a elaboração do manual “A Paz começa em Nós”, material pedagógico que tem como objetivo incentivar a cultura de paz, o diálogo e a convivência respeitosa no ambiente escolar.
O documento também traz orientações voltadas ao enfrentamento de situações de violência e conflitos no cotidiano das escolas.
A produção do manual envolveu um processo de pesquisas e estudos, além da construção de conteúdos voltados aos desafios das relações interpessoais dentro da comunidade escolar.
Atualmente, o trabalho está na fase final e inclui a formação de profissionais da rede municipal. A primeira etapa ocorreu na última quarta-feira, 4, com orientadores educacionais e coordenadores pedagógicos.
A próxima etapa está marcada para o dia 18, quando assistentes sociais e psicólogos também participarão da capacitação. Em seguida, nos dias 30 e 31 deste mês, será a vez dos coordenadores de creches.
A proposta é que esses profissionais se apropriem do conteúdo e atuem como multiplicadores nas unidades escolares, repassando as orientações aos professores.
Com isso, o material poderá ser utilizado diretamente com alunos e famílias, integrando as práticas pedagógicas do cotidiano escolar.
