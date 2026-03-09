A Secretaria de Educação de Franca está finalizando a elaboração do manual “A Paz começa em Nós”, material pedagógico que tem como objetivo incentivar a cultura de paz, o diálogo e a convivência respeitosa no ambiente escolar.

O documento também traz orientações voltadas ao enfrentamento de situações de violência e conflitos no cotidiano das escolas.

A produção do manual envolveu um processo de pesquisas e estudos, além da construção de conteúdos voltados aos desafios das relações interpessoais dentro da comunidade escolar.