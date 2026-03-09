A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Paulista iniciou na sexta-feira, 6, uma série de encontros e palestras voltadas ao tema “Saúde e bem-estar da Mulher”. A programação seguirá até o dia 29 de maio e tem como objetivo fortalecer o vínculo entre os usuários e a unidade de saúde.

O primeiro encontro aconteceu na sala de reunião da UBS, com uma palestra ministrada por profissionais da própria equipe da unidade, incluindo enfermeiras, assistente social e psicóloga. O tema foi “Saúde da Mulher como um Direito”.

Durante a atividade, também foram realizadas práticas de respiração e meditação voltadas ao relaxamento e ao empoderamento feminino, além de orientações sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher dentro do SUS (Sistema Único de Saúde) no município.