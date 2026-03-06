Veja o obituário desta sexta, 6, em Franca:

Nome: Latif André Facuri

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Evelize Carrijo Silva

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h