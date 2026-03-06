Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira, 5, acusado de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, no bairro Jardim Brasilândia, em Franca.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que uma residência na rua Belém estaria sendo utilizada para desmanche de veículos.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram diversas peças de motocicletas espalhadas pelo local. Durante a vistoria, a equipe localizou uma motocicleta Yamaha XT660 preta, que estava escondida sob uma telha.