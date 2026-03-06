Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira, 5, acusado de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, no bairro Jardim Brasilândia, em Franca.
De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que uma residência na rua Belém estaria sendo utilizada para desmanche de veículos.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram diversas peças de motocicletas espalhadas pelo local. Durante a vistoria, a equipe localizou uma motocicleta Yamaha XT660 preta, que estava escondida sob uma telha.
Nesse momento, o jovem, de 21 anos, chegou ao imóvel e se apresentou como morador e proprietário da motocicleta, apresentando aos policiais o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo).
Após consulta ao sistema Prodesp, os policiais constataram que a placa DPY-7132 fixada na moto pertencia a outro veículo registrado na cidade de Ourinhos (SP), em nome de uma mulher.
Para esclarecer a situação, os policiais entraram em contato com a proprietária por chamada de vídeo. Durante a conversa, ela mostrou que a motocicleta original estava em sua posse, confirmando que a moto encontrada no local seria um veículo “dublê”.
Ainda segundo o registro policial, os policiais constataram adulterações visíveis e grosseiras nos números do chassi e do motor da motocicleta. Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão em flagrante.
A motocicleta, a placa padrão Mercosul e o documento apresentado foram apreendidos para investigação. O delegado também determinou a realização de exame metalográfico, que deverá identificar a numeração original do veículo e ajudar a descobrir sua procedência.
Após o registro da ocorrência, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.
