Mais de 317,1 mil quilos de equipamentos eletroeletrônicos já foram destinados corretamente por meio da Oficina de Reciclagem da Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca. Criada em 2018, a iniciativa recebe aparelhos doados pela população, desmonta os equipamentos e transforma os componentes em fonte de renda para pessoas em tratamento na área da saúde mental.

A atividade integra o projeto Oficinas Inspiração e funciona atualmente no Centro de Reciclagem da instituição, atendendo 25 participantes, chamados de oficineiros. O trabalho consiste na desmontagem de aparelhos sem uso ou quebrados, como computadores, televisores e outros eletrônicos que seriam descartados.

Após o processo, as peças que ainda podem ser reaproveitadas são encaminhadas para empresas que atuam com remanufatura reversa de componentes eletroeletrônicos. O valor obtido com a venda do material é integralmente destinado aos próprios participantes da oficina.