Mais de 317,1 mil quilos de equipamentos eletroeletrônicos já foram destinados corretamente por meio da Oficina de Reciclagem da Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca. Criada em 2018, a iniciativa recebe aparelhos doados pela população, desmonta os equipamentos e transforma os componentes em fonte de renda para pessoas em tratamento na área da saúde mental.
A atividade integra o projeto Oficinas Inspiração e funciona atualmente no Centro de Reciclagem da instituição, atendendo 25 participantes, chamados de oficineiros. O trabalho consiste na desmontagem de aparelhos sem uso ou quebrados, como computadores, televisores e outros eletrônicos que seriam descartados.
Após o processo, as peças que ainda podem ser reaproveitadas são encaminhadas para empresas que atuam com remanufatura reversa de componentes eletroeletrônicos. O valor obtido com a venda do material é integralmente destinado aos próprios participantes da oficina.
A proposta, segundo a instituição, vai além da destinação ambientalmente correta dos resíduos. O projeto busca oferecer rotina de trabalho, convivência social e geração de renda como parte do processo terapêutico dos participantes.
Um dos oficineiros é Marciel Silva, de 48 anos, que participa da iniciativa desde o início da oficina, em 2018. “Desde que entrei, não internei mais. A última internação foi em 2018. A oficina fez muito bem para mim”, disse.
Com o dinheiro recebido pelas peças desmontadas, ele afirma que consegue custear despesas pessoais. “Compro produtos de higiene, roupas, tênis, corto o cabelo. Agradeço à Fundação por me dar essa oportunidade e às pessoas que doaram eletrônicos para conseguirmos manter a oficina.”
Segundo a Fundação Allan Kardec, o aumento das doações ao longo dos anos permitiu ampliar o número de participantes e fortalecer a estrutura do Centro de Reciclagem, consolidando a oficina como uma ação permanente da instituição.
Como doar?
Equipamentos eletroeletrônicos podem ser entregues na recepção da Fundação Espírita Allan Kardec, na rua José Marques Garcia, 675, no bairro Cidade Nova. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h.
Outra opção é a entrega diretamente na Oficina de Reciclagem de Eletrônicos, na rua Capitão Anselmo, no portão do estacionamento antes do número 1.140, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
