JD. AEROPORTO lV

Homem com sinais de espancamento é resgatado pelos bombeiros

Sampi/Franca
GCN
Viatura do Corpo de Bombeiros próxima ao local da ocorrência
Viatura do Corpo de Bombeiros próxima ao local da ocorrência

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 5, após ser encontrado ferido e desorientado dentro de um córrego nos fundos do Jardim Aeroporto lV, na região Sul de Franca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada depois que um trabalhador de uma horta próxima percebeu a presença do homem no local. Ele estava desorientado e aparentava precisar de ajuda.

Quando a equipe chegou, encontrou a vítima com um ferimento na cabeça. Os bombeiros realizaram o resgate e prestaram os primeiros atendimentos no local.

Em seguida, o homem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, onde recebeu atendimento médico.

Ainda segundo os bombeiros, não há informações sobre como a vítima foi parar no córrego.

