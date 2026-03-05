Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 5, após ser encontrado ferido e desorientado dentro de um córrego nos fundos do Jardim Aeroporto lV, na região Sul de Franca.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada depois que um trabalhador de uma horta próxima percebeu a presença do homem no local. Ele estava desorientado e aparentava precisar de ajuda.
Quando a equipe chegou, encontrou a vítima com um ferimento na cabeça. Os bombeiros realizaram o resgate e prestaram os primeiros atendimentos no local.
Em seguida, o homem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, onde recebeu atendimento médico.
Ainda segundo os bombeiros, não há informações sobre como a vítima foi parar no córrego.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.