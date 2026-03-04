Será velado no Velório Municipal do Leporace, em Franca, das 6h às 10h da manhã desta quinta-feira, o corpo de Kauan Fernando Pereira de Sousa, de 20 anos. Kauan morreu após uma troca de tiros com policiais militares na tarde dessa terça-feira, 3, na rodovia MGC-464, na região conhecida como Sete Voltas, zona rural de Sacramento (MG).
De acordo com informações da ocorrência, três homens estariam em um caminhão furtado. Ao se depararem com equipes da Polícia Militar, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada. Segundo a PM, os indivíduos estavam armados e teriam efetuado disparos contra os policiais, que revidaram.
Durante o confronto, Kauan foi atingido e morreu no local. Outros dois suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata e seguem sendo procurados.
A ação mobilizou 16 policiais e contou com cerco e bloqueio na região, além do apoio de viaturas das cidades de Araxá, Uberaba e Sacramento, bem como de uma aeronave.
A investigação está a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais. Um inquérito policial foi instaurado nesta quarta-feira, 4, para apurar as circunstâncias do confronto. A tipificação penal inicial é de homicídio, conforme o artigo 121 do Código Penal.
Segundo a Polícia Civil, perícia técnica foi realizada no local e o veículo furtado já foi apreendido e restituído à vítima. Os envolvidos estão sendo intimados para prestar depoimento na delegacia de Sacramento (MG). O inquérito segue em andamento.
A arma utilizada no confronto ainda será identificada oficialmente pela investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.