Será velado no Velório Municipal do Leporace, em Franca, das 6h às 10h da manhã desta quinta-feira, o corpo de Kauan Fernando Pereira de Sousa, de 20 anos. Kauan morreu após uma troca de tiros com policiais militares na tarde dessa terça-feira, 3, na rodovia MGC-464, na região conhecida como Sete Voltas, zona rural de Sacramento (MG).

De acordo com informações da ocorrência, três homens estariam em um caminhão furtado. Ao se depararem com equipes da Polícia Militar, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada. Segundo a PM, os indivíduos estavam armados e teriam efetuado disparos contra os policiais, que revidaram.

Durante o confronto, Kauan foi atingido e morreu no local. Outros dois suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata e seguem sendo procurados.