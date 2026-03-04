Um vídeo gravado dentro do Hospital São Joaquim/Unimed, em Franca, com pacientes que realizam tratamento de hemodiálise cantando, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O motivo chamou a atenção pela sensibilidade: em meio a um momento que costuma ser cansativo e delicado, eles transformaram a rotina em um instante de descontração, com músicas sertanejas e violão.

Em uma das gravações, enquanto diversos pacientes passam pelo procedimento na unidade de saúde, o grupo entoa o clássico Memórias, lançado em 2004 pela dupla Matogrosso & Mathias. Nas imagens aparecem cantando Aparecido Donizete de Souza e Luis Gustavo Gianini, que conduzem o momento com emoção e leveza.

Após a publicação, o vídeo chegou até o diretor de um fã-clube da dupla, que fez questão de compartilhar o registro com os artistas. O gesto rendeu uma resposta especial. Matogrosso gravou um vídeo agradecendo o carinho e disse ter ficado emocionado ao ver os fãs interpretando a canção durante o tratamento.