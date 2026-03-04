04 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
VIRALIZOU

Cantoria na hemodiálise em Franca chega até Matogrosso e emociona

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
reprodução/redes sociais
Pacientes de Franca em cantoria durante hemodiálise chegou ao cantor Matogrosso
Pacientes de Franca em cantoria durante hemodiálise chegou ao cantor Matogrosso

Um vídeo gravado dentro do Hospital São Joaquim/Unimed, em Franca, com pacientes que realizam tratamento de hemodiálise cantando, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O motivo chamou a atenção pela sensibilidade: em meio a um momento que costuma ser cansativo e delicado, eles transformaram a rotina em um instante de descontração, com músicas sertanejas e violão.

Em uma das gravações, enquanto diversos pacientes passam pelo procedimento na unidade de saúde, o grupo entoa o clássico Memórias, lançado em 2004 pela dupla Matogrosso & Mathias. Nas imagens aparecem cantando Aparecido Donizete de Souza e Luis Gustavo Gianini, que conduzem o momento com emoção e leveza.

Após a publicação, o vídeo chegou até o diretor de um fã-clube da dupla, que fez questão de compartilhar o registro com os artistas. O gesto rendeu uma resposta especial. Matogrosso gravou um vídeo agradecendo o carinho e disse ter ficado emocionado ao ver os fãs interpretando a canção durante o tratamento.

“Estou emocionado com o vídeo que recebi de vocês. Que coisa linda, quanta emoção. O Brasil inteiro está tomando conhecimento”, afirmou o cantor. Ao final da mensagem, ele desejou força e boa recuperação a todos os pacientes.

