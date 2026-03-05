Um carro furtado nessa quarta-feira, 4, foi localizado completamente depenado pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 5, nos fundos do Jardim Santa Bárbara, na região Sul de Franca. O veículo foi encontrado por uma equipe da ronda escolar.
Segundo a polícia, o Fiat Uno estava sem bancos, lanternas, bateria e parte eletrônica. Após a localização, o veículo foi recolhido e devolvido à proprietária.
O crime
Câmeras de segurança registraram o momento do furto no Jardim Bonsucesso, na região Oeste da cidade. Nas imagens, um homem aparece caminhando ao redor do carro e observando o veículo por instantes. Em poucos segundos, ele conseguiu abrir a porta e fugiu com o automóvel.
A vítima é funcionária de uma escola e contou que estava trabalhando no momento do crime. Quando terminou o expediente e voltou ao local onde havia estacionado, percebeu que o carro já não estava mais lá.
A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região após o furto, mas o suspeito não foi localizado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
