Uma câmera de segurança do sistema de monitoramento de Rifaina registrou um acidente na entrada da cidade, na rodovia Cândido Portinari, na tarde desta quarta-feira, 4.

Nas imagens, é possível ver quando um carro, um Toyota Yaris, saiu de uma alça de acesso, que liga o Boqueirão e entra na pista sem parar. Um Volkswagen Gol que seguia pela rodovia, no sentido Rifaina a Pedregulho, não conseguiu frear a tempo e bateu na lateral do carro.

Com o impacto, o carro atingido foi arremessado para fora da pista. Apesar da força da batida, ninguém ficou ferido.