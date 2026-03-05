05 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
ACIDENTE

Câmera filma batida na entrada de Rifaina na Portinari; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Momento antes da colisão entre carros na entrada de Rifaina
Momento antes da colisão entre carros na entrada de Rifaina

Uma câmera de segurança do sistema de monitoramento de Rifaina registrou um acidente na entrada da cidade, na rodovia Cândido Portinari, na tarde desta quarta-feira, 4.

Nas imagens, é possível ver quando um carro, um Toyota Yaris, saiu de uma alça de acesso, que liga o Boqueirão e entra na pista sem parar. Um Volkswagen Gol que seguia pela rodovia, no sentido Rifaina a Pedregulho, não conseguiu frear a tempo e bateu na lateral do carro.

Com o impacto, o carro atingido foi arremessado para fora da pista. Apesar da força da batida, ninguém ficou ferido.

As causas do acidente devem ser apuradas. O trânsito no local não foi afetado por conta do acidente.

