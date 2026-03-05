Uma câmera de segurança do sistema de monitoramento de Rifaina registrou um acidente na entrada da cidade, na rodovia Cândido Portinari, na tarde desta quarta-feira, 4.
Nas imagens, é possível ver quando um carro, um Toyota Yaris, saiu de uma alça de acesso, que liga o Boqueirão e entra na pista sem parar. Um Volkswagen Gol que seguia pela rodovia, no sentido Rifaina a Pedregulho, não conseguiu frear a tempo e bateu na lateral do carro.
Com o impacto, o carro atingido foi arremessado para fora da pista. Apesar da força da batida, ninguém ficou ferido.
As causas do acidente devem ser apuradas. O trânsito no local não foi afetado por conta do acidente.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.