Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca nesta quinta-feira, 5.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores cumpriam um mandado de busca e apreensão em uma casa no Jardim São Luiz II, alvo de investigação por suspeita de venda de drogas.

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram o suspeito. No local, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack — quantidade que, segundo a polícia, poderia render cerca de 70 pedras da droga para comercialização.