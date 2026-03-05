Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca nesta quinta-feira, 5.
De acordo com a Polícia Civil, os investigadores cumpriam um mandado de busca e apreensão em uma casa no Jardim São Luiz II, alvo de investigação por suspeita de venda de drogas.
Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram o suspeito. No local, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack — quantidade que, segundo a polícia, poderia render cerca de 70 pedras da droga para comercialização.
Além dos entorpecentes, os agentes também encontraram uma máquina de pagamento por cartão, uma folha de caderno com anotações que podem estar relacionadas ao tráfico, um capacete de motociclista e R$ 812 em dinheiro.
Um carro e uma motocicleta também foram apreendidos, já que, segundo a investigação, os veículos eram utilizados na atividade criminosa.
Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia. O delegado responsável pelo caso representou pela conversão da prisão em preventiva, para garantir a ordem pública e evitar a continuidade das atividades criminosas.
Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito já possui registros anteriores por crimes como tráfico de drogas, direção perigosa, latrocínio e tentativa de homicídio.
