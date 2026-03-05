Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal de Pedregulho após ser flagrado com um podão enquanto verificava armadilhas dentro de uma área de preservação no Parque Ecológico Furnas do Bom Jesus, na zona rural da cidade, na manhã desta quinta-feira, 5.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, eles foram acionados por um vigilante da unidade de conservação. Durante uma ronda, o vigilante avistou um homem dentro do parque carregando um podão.

Os guardas localizaram o suspeito, que afirmou estar no local para verificar armadilhas instaladas na área. Durante a vistoria no ponto indicado por ele, os agentes encontraram quatro armadilhas utilizadas para captura de animais silvestres.