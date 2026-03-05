O empresário Roberto Pereira da Silva, de 75 anos, reafirmou nesta quinta-feira, 5, as acusações registradas em boletim de ocorrência contra o vereador Fransérgio Garcia (PL), presidente da Câmara Municipal de Franca e sobrinho da mulher de Silva. Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, o tio confirmou que Fransérgio pediu dinheiro emprestado para aplicar na campanha de 2022, além de acusá-lo de ameaças. O empréstimo seria de R$ 37 mil.

O parlamentar nega as acusações, afirma que já pagou parte do valor e diz que processará o parente por calúnia e difamação. O caso é investigado pela polícia após registro de boletim de ocorrência em 4 de fevereiro, como ameaça.

"Eu emprestei para ele, para a campanha. Era um dinheiro que eu tinha na poupança. Ele estava quebrado e disse que não tinha dinheiro para a campanha", afirmou Silva. Segundo ele, o vereador teria enviado uma foto de dinheiro em espécie e prometido devolver o valor por Pix, o que não teria ocorrido. “Faz um ano e meio e até hoje não pagou”, disse.