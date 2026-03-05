A 98 dias do início da Copa do Mundo, marcada para começar em 11 de junho, cresce entre os fãs a expectativa pelo lançamento do álbum de figurinhas da competição, que ainda não tem data oficial confirmada.
A ausência de informações sobre a pré-venda tem sido explorada por golpistas na internet. Muitos torcedores acabam sendo atraídos por anúncios falsos que simulam a venda antecipada do álbum.
Perfis falsos com o nome da Panini anunciam em redes sociais a pré-venda ou até mesmo a venda oficial do álbum e das figurinhas.
Nas publicações é possível ver o vídeo utilizado pela Panini para divulgar a nova capa do álbum, só que com narração e legenda que indicam a abertura das vendas e o link de compra disponibilizado na legenda. Dentro desse link, opções de compra disponibilizadas com diversos valores diferentes.
A Panini se manifestou por meio de nota publicada no Instagram, onde garante que a pré-venda do item ainda não foi anunciada, reforçando que todas as informações sobre a coleção serão divulgadas exclusivamente nos canais oficiais da produtora, que são o @panini_sport_brasil e o site panini.com.br.
Veja a nota na íntegra
“Não caiam em golpe de sites falsos se passando pela Panini.
Reforçamos que:
Não há pré-venda ativa do álbum da Copa do Mundo da FIFA 2026™ neste momento.
Não solicitamos pagamentos via links suspeitos ou sites que não sejam o nosso oficial.
Toda e qualquer informação sobre datas, preços e o início das vendas será comunicada primeiro aqui no @panini_sport_brasil e no nosso site oficial panini.com.br.
Mantenha seus dados seguros. Se ver um anúncio suspeito, denuncie e não realize nenhuma transação. Fique de olho por aqui, a convocação para a coleção oficial está chegando!”
