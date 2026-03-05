A Prefeitura de Franca apresentou o Programa de Atração de Novos Investimentos e Geração de Empregos, em cerimônia realizada no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), na manhã desta quinta-feira, 5. A iniciativa autoriza a concessão de incentivos fiscais para empresas interessadas em se instalar ou ampliar atividades na cidade.

Entre os benefícios previstos, estão isenção de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), redução da alíquota do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), isenção de ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis) e taxas de aprovação de projetos. O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) fez a apresentação do projeto às lideranças empresariais, representantes de entidades e políticos presentes no evento.

"A gente pensou não só nas empresas que poderiam vir para a Franca, mas também nas nossas empresas já existentes para que elas tenham mais competitividade no mercado", afirmou Alexandre Ferreira. Ele destacou que a Prefeitura oferece vários programas à disposição do empreendedor, todos fortalecendo o Investe Franca.