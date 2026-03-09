A mãe francana Daniela Tofanin Garcia denuncia dificuldades para conseguir tratamento especializado para a filha recém-nascida, diagnosticada com displasia do desenvolvimento do quadril logo após o parto. Segundo ela, a bebê, Alice, precisa de atendimento com um ortopedista pediátrico, mas enfrenta demora no encaminhamento pelo convênio Hapvida.

Alice nasceu no dia 17 de dezembro no Hospital Regional de Franca, administrado pela Hapvida, em Franca. De acordo com Daniela, ainda na maternidade, a pediatra identificou que a criança apresentava uma luxação no quadril e orientou a família a procurar avaliação com um especialista.

A condição ocorre quando a articulação do quadril não se desenvolve corretamente, fazendo com que o fêmur não permaneça encaixado na cavidade do quadril. Em bebês, o tratamento precoce é considerado essencial para evitar complicações futuras.