Um Volkswagen Nivus colidiu contra uma BMW que estava estacionada na manhã desta quinta-feira, 5, em frente a uma loja na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca.

De acordo com o proprietário do veículo atingido, o motorista responsável pelo acidente deixou o local sem prestar esclarecimentos.

O impacto provocou danos significativos na BMW, gerando prejuízo ao dono do veículo.