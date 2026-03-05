Um Volkswagen Nivus colidiu contra uma BMW que estava estacionada na manhã desta quinta-feira, 5, em frente a uma loja na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca.
De acordo com o proprietário do veículo atingido, o motorista responsável pelo acidente deixou o local sem prestar esclarecimentos.
O impacto provocou danos significativos na BMW, gerando prejuízo ao dono do veículo.
Ainda segundo o proprietário, a intenção é resolver a situação de forma amigável. Por isso, ele pede que o condutor do Nivus entre em contato para que os danos possam ser reparados antes que medidas judiciais sejam tomadas.
Quem tiver informações sobre o ocorrido pode procurar o responsável diretamente no local onde aconteceu a colisão ou pelo telefone (16) 99117-5809.
