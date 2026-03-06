O músico, compositor, arquiteto e artista visual Erlindo Morato lança nesta semana, em Franca, o projeto “Oficinas de arte e expressão para todos – Cartilha do Pedro”, iniciativa que une educação artística, inclusão e acessibilidade. A proposta prevê a realização de seis oficinas gratuitas voltadas principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência, além da distribuição de um material pedagógico artesanal desenvolvido pelo próprio artista.

A chamada “Cartilha do Pedro” é um material multilinguagem, inteiramente escrito e ilustrado à mão por Morato, que reúne conteúdos relacionados à fala, dicção, desenho, música e expressão tátil. A proposta é oferecer uma abordagem interativa e sensorial, estimulando diferentes formas de comunicação e criação artística.

Com mais de cinco décadas dedicadas à arte e à educação, Morato leva o projeto a instituições sociais e educacionais de Franca. As primeiras oficinas já foram realizadas com crianças atendidas pelo Centro Espírita Esperança e Fé e com idosos do Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo.