A Câmara Municipal de Franca aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira, 3, o projeto de lei que permite o sepultamento de cães e gatos ao lado de seus tutores nos cemitérios da cidade. Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram uma proposta que define o piso salarial dos professores da rede municipal para 2026, igualando-o ao valor estabelecido pelo MEC (Ministério da Educação).

A aprovação do projeto da vereadora Lindsay Cardoso (PP) acrescenta o artigo 14 à Lei nº 3.058/1986, que regula os cemitérios de Franca, permitindo que cães e gatos sejam enterrados em campas e jazigos cujas concessões pertençam às famílias dos tutores. “É uma alternativa mais acessível e respeitosa para o sepultamento dos pets, reforçando o laço entre humanos e animais em todas as fases da vida”, disse a parlamentar.

Ainda segundo a vereadora, se o projeto for sancionado, caberá à Prefeitura definir como a lei funcionará na prática, incluindo os procedimentos, a documentação necessária e os processos para realizar o sepultamento dos animais. “Vai ser regulamentado pela Prefeitura, então a gente vai ter mais ou menos base de como fazer o atestado de óbito e se o animal oferece algum risco de contaminação do solo”.