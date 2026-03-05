Uma jaguatirica foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira, 5, após ser encontrada dentro de um condomínio, na região da Unifran, na zona sul de Franca.

Segundo informações da corporação, os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo animal silvestre em situação de risco. No local, a equipe constatou que a jaguatirica estava no interior do banheiro de uma construção dentro do condomínio.

Durante a tentativa de captura, o animal se assustou e, em atitude defensiva, correu para um terreno próximo. Com o uso de uma rede apropriada, os bombeiros conseguiram conter a jaguatirica de forma segura, evitando que ela fugisse ou que alguém se ferisse.