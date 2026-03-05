Uma jaguatirica foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira, 5, após ser encontrada dentro de um condomínio, na região da Unifran, na zona sul de Franca.
Segundo informações da corporação, os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo animal silvestre em situação de risco. No local, a equipe constatou que a jaguatirica estava no interior do banheiro de uma construção dentro do condomínio.
Durante a tentativa de captura, o animal se assustou e, em atitude defensiva, correu para um terreno próximo. Com o uso de uma rede apropriada, os bombeiros conseguiram conter a jaguatirica de forma segura, evitando que ela fugisse ou que alguém se ferisse.
Após a captura, o animal foi encaminhado à Polícia Militar Ambiental, onde permaneceu sob os cuidados da equipe especializada, responsável pelos procedimentos e avaliação do estado de saúde do felino.
A presença de animais silvestres em áreas urbanas pode ocorrer devido à proximidade com áreas de mata ou pela busca por alimento e abrigo. As autoridades orientam que, em casos semelhantes, a população evite se aproximar e acione imediatamente os órgãos responsáveis para garantir a segurança de todos e a preservação do animal.
